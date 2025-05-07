Kemal Ayık: Kızımı artık bırakın, Esila okuluna dönsün

Kronik kalp ve böbrek hastası tutuklu öğrenci Esila Ayık avukatlarının tüm itirazlarına rağmen hâlâ tutuklu. Bugün Anne Baba Dayanışma Ağı’nın Silivri Cezaevi önündeki basın açıklamasına katılan Esila Ayık’ın babası Kemal Ayık BirGün’e konuştu.

“Kızımı artık serbest bırakın” diyerek yetkililere seslenen Kemal Ayık şu ifadeleri kullandı: "Kızımın bir suçu olmamasına rağmen içerde. Benim kızım öğrenci, okuluna gitmesi lazım. Ben şu an bütün gençler serbest bırakılsın diye Silivri önündeyim. Kızım en kısa sürede okuluna dönsün, eğitimine devam etsin istiyorum."

GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEYİN

Öte yandan Esila’nın avukatları da "Gündemden düşürmeyin" çağrısı yaptı. Avukat Göksun Canberk Uluğ, "Esila sağlık sorunlarına rağmen hâlâ tutuklu. Gündemden düşürülmemesi gerekiyor" dedi.