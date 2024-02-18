Kemal Kılıç: Çok zor bir rakibe karşı oynadık

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'ye 1-0 mağlup olan Adanaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç, kendileri için önemli bir karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Ligde gün geçtikçe heyecanın arttığını aktaran Kılıç, "Haftalar, günler geçtikçe alt taraftaki heyecan, rekabet, mücadele, şampiyonluk olgusu kadar yüksek oranda. Çok zor bir rakibe karşı oynadık. Hatta lidere karşı oynasak ancak bu kadar zor olabilirdi çünkü Erzurumspor son haftaların çok formda bir takımı." diye konuştu.