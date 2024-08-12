Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: Genel başkanlığa yeniden aday olacak mı?

CHP, tüzük değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak için kurultaya gidecek. 6-7-8 Eylül'de gerçekleşek tüzük kurultayı öncesinde ise, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda genel başkanlık için aday olacağına ilişkin iddialar gündeme geldi.

CHP 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayını genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddialarına ilişkin yanıt verdi.

Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın konuğu olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ben parlamentoya girdiğimde genel başkan olma düşüncem yoktu, delegeler istediği için oldum. O dönemde de parti ve delegeler istediği için genel başkan oldum. Daha sonra da ben genel başkan olacağım ey delegeler bana imza verin demedim. Bugün de aynı düşüncedeyim.

Delegeler derse ki "Gelmen lazım arkadaş", görev verirlerse o zaman düşünürüm. Genel başkanlığın sorumluluğu fazladır, kolay değildir. Genel başkanlığın hakkını vermek kolay değildir, mücadele edeceksin, strateji oluşturacasınız. Bu kapsamda yol, yöntem belirleyeceksiniz. Kararlı olacaksınız ve bu çerçevede ilerleyecek. 'Genel başkan ol', 'Genel başkan olacaksın', ben bu tartışmaların tamamen dışında kalmak istiyorum. O kadar çok yalan haber var ki ben de bıktım artık. Bu partinin delegeleri var, 100 yıllık tarihi var. Parti kendi geleceğini belirleyecektir."