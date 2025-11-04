Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisini boşalttı
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bulunan çalışma ofisini boşalttı. Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Kemal Mahallesi’nde yeni bir ofis tuttuğu öğrenildi.
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığın ardından tuttuğu Ankara’daki çalışma ofisini boşalttı.
Gazeteci Murat Çelik, X hesabından ofisin taşınma görüntülerini paylaştı.
Kılıçdaroğlu’nun mevcut ofisinin satıldığı ve Mustafa Kemal Mahallesi’nde yeni bir ofis tuttuğu öğrenildi.
Bu görüntüler çok şey ifade ediyor.
ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, Barış Sitesi'nde kullanılan ofisin küçük olması nedeniyle ihtiyaçlarına karşılık vermediği için başka bir ofise taşındıklarını ifade etti.
Kılıçdaroğlu’nun çalışmalarına yeni ofisinde devam edecek.
Kılıçdaroğlu, CHP'deki genel başkanlık yarışını Özgür Özel'e kaybetmesinin ardından 2023 yılının sonunda Ankara'daki çalışma ofisi faaliyete geçmişti.