Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisini boşalttı

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığın ardından tuttuğu Ankara’daki çalışma ofisini boşalttı.

Gazeteci Murat Çelik, X hesabından ofisin taşınma görüntülerini paylaştı.

Fotoğraf: Murat Çelik (X)

Kılıçdaroğlu’nun mevcut ofisinin satıldığı ve Mustafa Kemal Mahallesi’nde yeni bir ofis tuttuğu öğrenildi.

Nakliye aracına taşınmayı bekleyen 'koltuk'...



Bu görüntüler çok şey ifade ediyor.

CHP @herkesicinCHP Eski Genel Başkanı @kilicdarogluk Ankara'daki çalışma ofisini boşaltıyor.#mutlakbutlan kararı çıkmayınca bir dönemin de sonu gelmiş belli ki. pic.twitter.com/qvRiSwRP3Y — Murat Çelik 🦅 (@muratceliktv) November 4, 2025

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, Barış Sitesi'nde kullanılan ofisin küçük olması nedeniyle ihtiyaçlarına karşılık vermediği için başka bir ofise taşındıklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun çalışmalarına yeni ofisinde devam edecek.

Kılıçdaroğlu, CHP'deki genel başkanlık yarışını Özgür Özel'e kaybetmesinin ardından 2023 yılının sonunda Ankara'daki çalışma ofisi faaliyete geçmişti.