Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin tüzük kurultayına katılmayacak
Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tüzük Kurultayı'na katılmayacağını açıkladı.
CHP'nin Tüzük Kurultayı yarın Ankara'da başlıyor. Sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105’inci yıldönümü nedeniyle Sivas’ta yapılan Tüzük Kurultayı’nın resmi açılışı, Ankara'da gerçekleşecek. CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılıp katılmayacağı merak konusuydu.
Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacak
Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in seçilmesi beklenen kurultay, Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak.