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Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin tüzük kurultayına katılmayacak

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tüzük Kurultayı'na katılmayacağını açıkladı.

Siyaset
  • 05.09.2024 23:35
  • Giriş: 05.09.2024 23:35
  • Güncelleme: 05.09.2024 23:39
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin tüzük kurultayına katılmayacak
ANKA

CHP'nin Tüzük Kurultayı yarın Ankara'da başlıyor. Sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105’inci yıldönümü nedeniyle Sivas’ta yapılan Tüzük Kurultayı’nın resmi açılışı, Ankara'da gerçekleşecek. CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılıp katılmayacağı merak konusuydu.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacak

Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in seçilmesi beklenen kurultay, Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak.

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