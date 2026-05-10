Kemal Kılıçdaroğlu Çubuk'ta kendisine saldıran Yakup Karakoç ile "helalleşti"

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir “helalleşme” hamlesi geldi.

Kılıçdaroğlu, 2019 yılında katıldığı şehit cenazesinde kendisine yumrukla saldıran Yakup Karakoç ile bir araya geldi ve "helalleşti".

2019 yılında dönemin CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen bir şehit cenazesine katılmış, cenaze töreni sırasında alanda bulunan bir grubun hedefi olmuştu.

Kılıçdaroğlu’na tepki gösterenler arasında yer alan Yakup Karakoç, Kılıçdaroğlu’na yumrukla saldırmıştı.

Saldırının ardından Kılıçdaroğlu köydeki bir eve sığınmak zorunda kalmış, evin etrafında toplanan kalabalık eve taş atmaya devam etmiş ve bir süre daha tepkisini sürdürmüştü. Kılıçdaroğlu, uzun süre sonra güvenlik önlemleri altında evden çıkarılmıştı.

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 9 kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Karakoç ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

7 YIL SONRA, TARTIŞMALARIN GÖLGESİNDE

Kılıçdaroğlu ile Karakoç, aradan geçen 7 yılın ardından Ankara’da bir araya geldi.

Görüşme, CHP’ye yönelik iktidar baskılarının arttığı, “mutlak butlan” tartışmalarının sürdüğü ve partinin geleceğine ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Görüşmede Karakoç, Kılıçdaroğlu’ndan özür dileyerek helallik istedi. Kılıçdaroğlu da Karakoç’un özrünü kabul etti. İkili daha sonra kucaklaştı.

Kılıçdaroğlu’nun görüşme sırasında, “Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Karakoç da Kılıçdaroğlu’na, “Allah ne muradın varsa versin. Bir özür dileyeyim, bir elini öpeyim dedim” sözleriyle karşılık verdi.

"HELALLEŞME" SİYASETİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2023 seçimlerinde “helalleşme” söylemini kampanyasının merkezine yerleştirmişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi, seçim sürecinde toplumun farklı kesimlerine açılma ve sağ siyasi odaklarla ittifak politikasını güçlendirme hamlesi olarak öne çıkmıştı.

Millet İttifakı’nın adayı olan Kılıçdaroğlu, seçimi ikinci turda kaybetmişti.