Kemal Kılıçdaroğlu danışmanı aracılığıyla açıklama yaptı

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin Genel Merkezi'nde yaşanan gerginlik ve arbede nedeniyle 'üzgün' olduğunu savundu.

Atakan Sönmez, basın danışmanlığını yaptığı Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbede ve gerginliğe ilişkin açıklamalarını aktardı.

Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun yaşananlara "çok üzüldüğünü ve bu süreçten en çok rahatsızlık duyan kişi" olduğunu iddia etti.

Sönmez'in açıklaması şöyle:

"Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı olarak sürecin olması gerektiği gibi işletilmesini istiyor ve bu isteğini de sizinle paylaşıyorum.

Kemal Bey yargı kararına uyulması; hukukun üstünlüğü ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da Genel Başkanı; böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu."