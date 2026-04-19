Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Perinçek ile bir araya geldi

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir araya geldi. "Mutlak butlan konuşuldu mu?" sorusuna Perinçek, "Başka bir partinin iç konularına dahil olmam. Sizlerin merak edeceğiniz bir şey konuşmadık" cevabını verdi.

Güncel
  • 19.04.2026 12:39
  • Giriş: 19.04.2026 12:39
  • Güncelleme: 19.04.2026 12:45
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir araya geldi.

Odatv'nin aktardığına göre, Kemal Kılıçdaroğlu ile Doğu Perinçek, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine yemekte bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin konuşan Perinçek, entelektüel bir sohbet yaptıklarını belirterek, "Tarihten konuştuk. Türkiye ve dünyanın gidişatını değerlendirdik" dedi.

"Mutlak butlan konuşuldu mu?" sorusuna Perinçek, "Başka bir partinin iç konularına dahil olmam. Sizlerin merak edeceğiniz bir şey konuşmadık" yanıtını verdi.

BirGün'e Abone Ol