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Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum

Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür" açıklamasını yaptı.

Siyaset
  • 19.03.2025 10:01
  • Giriş: 19.03.2025 10:01
  • Güncelleme: 19.03.2025 10:06
Kaynak: Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum
Fotoğraf: DepoPhotos

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum."

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