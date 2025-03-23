Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu için oy kullandı

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için CHP'nin ön seçiminde oy kullandı.

Kılıçdaroğlu oy kullanmasının ardından basına açıklamalar yaptı.

CHP'nin eski genel başkanı "Demokrasi sadece CHP'liler için değil bu ülkede yaşayan herkes için geçerli bir kavramdır. Demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yaşananlardan son derece üzüntü doyduğumu ifade etmiştim. Demokrasinin olmadığı baskı rejimin olduğu bir ülkede yaşamak çok zor. Ama CHP'lilerin bir görevi var bu ülkede demokrasiyi taçlandırmak gibi bir görevi var. Biz demokrasi mücadelesini bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız. Asla ve asla yılmak dönmek yok. Demokrasi için her türlü mücadeleyi sonun kadar yaşımız ne olursa olsun, düşüncemiz ne olursa olsun her türlü düşünceye kapıyı aralayan sihirli anahtar demokrasidir. Demokrasi sadece CHP'liler için değil bu ülkede yaşayan herkes için geçerli bir kavramdır. Demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişinin iki dudağının arasında teslim edilemez. Demokrasi mücadelesi kutsal bir görevdir."