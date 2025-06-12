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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

Güncel
  • 12.06.2025 11:49
  • Giriş: 12.06.2025 11:49
  • Güncelleme: 12.06.2025 11:56
Kaynak: Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Cezaevi'de tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu'nun saat 12.00 sularında Silivri Cezaevi'nde olması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, görüşme talebinin Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu 26 Mart ve 30 Mart'ta ziyaret etmişti.

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