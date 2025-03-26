Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

3 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilen İmamoğlu ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun tutukluluğu hakkında şunları söyledi:

"Ekrem Bey'i gayet moralli gördüm. Moralli olmasının temelinde yatan kendisinin haklılığına olan inancı. Mücadelesinde, davasında haklı. Bu ortamda cezaevine girmek özellikle İBB Başkanı iken doğru değil. Demokrasi açısından da insan hakları açısından da doğru bir davranış değil."

"BİZİM GÖREVİMİZ ADALETİN GELMESİ"

İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarının tutuklanmasının ardından Türkiye'nin dört bir tarafına yayılan protesto eylemleri hakkında da konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye meselelerini konuştuk, Kendisi bazı notlar aldı zaten defteriyle gelmişti. İnsanlık tarihi adalet mücadeleleri tarihidir. Bizim görevimiz bu ülkeye gerçek anlamda adaletin gelmesi. Bu mücadeleye haksızlık kazandıracak bir eylemden de kaçınmak gerekiyor. Bizim gibi düşünmeyenler de bu ülkede adaletin olmasını isterler. Silivri'de çok sayıda saygın insan yatıyor. Önümüzdeki hafta da geleceğim ve Ekrem Bey dışında başkalarını da ziyaret edeceğim."