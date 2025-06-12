Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapılmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Cezaevi'de tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu'nun saat 12.00 sularında Silivri Cezaevi'ne geldi.
Ziyaretin ardından açıklama yapılmadı.
Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, görüşme talebinin Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini iddia etti.
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu 26 Mart ve 30 Mart'ta ziyaret etmişti.