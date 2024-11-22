Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıl hapis ve siyasi yasak istemiyle kendisine açılan davanın bugünkü duruşmasında hakim karşısına çıkacak.

Kılıçdaroğlu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikâyetiyle,11 yıl 8 ay hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 14.00'te başlayacak.

ADLİYE ÖNÜNDE KALABALIK KARŞILAMA

Kılıçdaroğlu, saat 13.30 sularında Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'ne geldi. Kılıçdaroğlu'nu büyük bir kalabalık karşıladı

DAVANIN GEREKÇESİ

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik davanın gerekçesini ''Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davası" olarak açıklamıştı. Söz konusu davanın 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı öğrenildi.

ÖZEL VE YAVAŞ DA GELDİ OLACAK

CHP PM üyelerinin duruşmaya katılması, kendi iradelerine bırakıldı. Özgür Özel bu konuda bir telkinde bulunmadı. Duruşmaya Özgür Özel'in yanı sıra ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye başkanı Zeydan Karalar katıldı.

BAKAN TUNÇ'UN AÇIKLAMASI

Dava öncesinde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Milletimiz karalama siyasetine hayır diyor” diyerek Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı ve eski CHP lideri hakkında 9 dava, 5 soruşturma olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Yargılandığı davayla ilgili Tunç'un sözlerini alıntılayan Kılıçdaroğlu ise sosyal medyadan "Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye gel ve efendine söyleyeceklerimi dinle, dinle belki ibret alırsın..." demişti.

"SAFLARI SIKLAŞTIRALIM" MESAJI

Duruşma öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, dayanışma içinde olanlara teşekkür etmiş ve 'safları sıklaştırma' çağrısı yapmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ardından video yayımlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, paylaşımda "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı” ifadesi dikkat çekmişti.