Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı: Hırsıza hırsız dediğim için buradayım

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıl hapis ve siyasi yasak istemiyle kendisine açılan davanın bugünkü duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikâyetiyle,11 yıl 8 ay hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 14.00'te başladı.

"HIRSIZA HIRSIZ DEDİĞİM İÇİN KARŞINIZA ÇIKTIM"

KRT'nin aktardığına göre savunmasında sözlerine, "Ben buraya işlediğim bir suçtan ötürü kendimi savunmak için değil, işlenen suçları kayıtlara geçirmek, hesabını sormak ve tarihe not düşmek için geldim" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, "Sanırım, açılan davaların ve mahkemeye çıkmamın nedeni, Erdoğan'a 'Başçalan, Hırsız ve Başhırsız' demiş olmamdır" ifadelerini kullanarak bu sözlerin hiçbirinden pişman olmadığını dile getirdi.

"Karşınıza Sayın Yargıç, 'hırsıza, hırsız' dediğim için çıktım" diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bütün görevlerim süresince çok büyük bütçeler yönettim. 10 binlerce memura amirlik yaptım. Ne beytül malın bir kuruşuna el uzattım, ne de bir kişiye müsaade ettim. Bakınız yolsuzluk ve hırsızlık, ülkenin başına ne işler açıyor. Yaptığı hırsızlık, yolsuzluk nedeniyle mal varlığının hesabını veremeyen yöneticiler, egemen güçler tarafından teslim alınırlar. Ve bu sonuçta o ülke için felaketlerin kapısını aralar.

Erdoğan ailesinin mal varlığı dolayısıyla dönemin ve şimdinin ABD başkanı Trump tarafından tehdit edildiğini ve Erdoğan'ın bu tehdide hemen boyun eğdiğini sadece biz değil bütün dünya biliyor.Egemen güçler tarafından teslim alınan bir devlet başkanı ülkesine hizmet edemez. Bu, tarihin önümüze koyduğu bir başka gerçektir."

"MİLLİYETÇİ VE VATANSEVER DİYE BİLDİKLERİMİZ İŞBİRLİKÇİ ÇIKTI"

Konuşması sırasında isim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı, onlara inandığım için hata ettim. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim."

TEĞMENLERE DESTEK

Soruşturma başlatılan yeni mezun teğmenlere de destek veren Kılıçdaroğlu, savunmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kuvvacı kahramanlara selam olsun. Selam olsun devletin bekası-milletin selahiyeti için canını hiçbir zaman sakınmamış bütün vatanseverlere. Atatürk ve Cumhuriyet'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen genç teğmenlere. Yurt dışına çıkmış ama geri döneceklerine inandığım 300 bin gencimize, ulusal kurtuluşumuza, güzel ve Aydınlık günlere selam olsun. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

ADLİYE ÖNÜNDE KALABALIK KARŞILAMA

Kılıçdaroğlu, saat 13.30 sularında Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'ne geldi. Kılıçdaroğlu'nu büyük bir kalabalık karşıladı

"HERKESE VERİLEN BİR GÖZDAĞI"

Duruşmanın ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şu açıklamayı yaptı:

"Kemal Bey, 'Bu bir savunma değildir' diyerek sözlerine başladı. 'Suç işleyenleri ifşa etmek bana düştü' dedi. Milletvekili görevi düşer düşmez ana muhalefet partisinin eski liderine açılan bu dava aslında vekillik görevini üstlenen herkese verilmiş bir gözdağıdır. Sayın Kılıçdaroğlu söylediklerinin arkasında durmuştur. Pek çok farklı partiden temsilciler buradaydı. Demokrasinin yanındayız."

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ: "HİÇBİR CHP'LİYİ YALNIZ BIRAKMAYIZ"

Bu sözlerin ardından Almanya'da bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını da ileten Günaydın, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Duruşma küçük bir mahkeme salonunda yapıldı. Duruşmaların ağır ceza mahkemesi salonuna alınması için girişimlerde bulunuyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu 4 ay önce planlanmış bir program neticesiyle Almanya'da. Kendisiyle konuştum ve 'Bu celsede değilim ama bir sonrakinde olurum. Hiçbir CHP'liyi yalnız bırakmayacağımızı kamuoyu bilsin' dedi."

DAVANIN GEREKÇESİ

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik davanın gerekçesini ''Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davası" olarak açıklamıştı. Söz konusu davanın 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı öğrenildi.

ÖZEL VE YAVAŞ DA GELDİ

CHP PM üyelerinin duruşmaya katılması, kendi iradelerine bırakıldı. Özgür Özel bu konuda bir telkinde bulunmadı. Duruşmaya Özgür Özel'in yanı sıra ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye başkanı Zeydan Karalar ve DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar katıldı.

BAKAN TUNÇ'UN AÇIKLAMASI

Dava öncesinde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Milletimiz karalama siyasetine hayır diyor” diyerek Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı ve eski CHP lideri hakkında 9 dava, 5 soruşturma olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Yargılandığı davayla ilgili Tunç'un sözlerini alıntılayan Kılıçdaroğlu ise sosyal medyadan "Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye gel ve efendine söyleyeceklerimi dinle, dinle belki ibret alırsın..." demişti.

"SAFLARI SIKLAŞTIRALIM" MESAJI

Duruşma öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, dayanışma içinde olanlara teşekkür etmiş ve 'safları sıklaştırma' çağrısı yapmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ardından video yayımlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, paylaşımda "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı” ifadesi dikkat çekmişti.