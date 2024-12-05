Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir dava daha açıldı

CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir ceza davası daha açıldı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, söz konusu davaya ilişkin X'teki sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında açılan dava sayısının bugün itibarıyla 18'e yükseldiğini belirtti.

Söz konusu davalarda toplam 65 yıl hapis cezası ve aynı süre boyunca siyasi yasak istendiğini ifade eden Çelik, "Hukuksuzca devam eden soruşturmaların sayısına değinmiyorum bile. Acaba neden bu denli yargısal mobinge maruz kalıyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Neden korkuyorlar? Neden hâlâ üzerine gidiyorlar?" diye sordu.

Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sadece doğruları söylemek, korkmadan haklı eleştirilerde bulunmak neden onları bu kadar ürkütüyor ve suç uydurmaya yöneltiyor?! Yanıtlarını elbette biliyorsunuz... Ancak Erdoğan ve aynı gemide olanların anlamadığı bir gerçek var: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu asla geri adım atmaz, gerekliliğine inandığı mücadelelerden kaçınmaz ve hiçbir koşulda teslim alınamaz..."

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir ceza davası daha açıldığını az önce öğrendik.



Bugün itibarıyla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan ceza dava sayısı 18 oldu.



Bu davalarda istenen toplam ceza miktarı ise 65 Yıl Hapis ve aynı süre boyunca Siyasi… — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) December 5, 2024

KILIÇDAROĞLU'NA DAVA ÜSTÜNE DAVA

Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri için geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkmıştı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikâyetiyle 11 yıl 8 ay hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılanan Kılıçdaroğlu, mahkemedeki savunmasında "Hırsıza hırsız dediğim için buradayım" demişti.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'nun duruşmadaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu ve 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını duyurmuştu.

Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında açılan hakaret davası kapsamında zorla getirme kararı alınmıştı. Tepkilerin ardından karar kaldırılmıştı.

MHP'li vekillerin şikayeti sonucu Kılıçdaroğlu'na 'Suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme' davası açılmıştı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede 3.5 yıla kadar hapis ve 'siyasi yasak' istenmişti.