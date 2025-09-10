Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme" davası ertelendi

Esk CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Kılıçdaroğlu'nun avukatı katıldı. Avukat, müvekkili Kılıçdaroğlu'nun duruşmada hazır bulunamayacağına ilişkin mazeret verdi.

Hakim, davayı 6 Ocak 2026’ya erteledi.

İddianamede, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayet dilekçesi verdiği ifade edildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun "2016-2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK üyelerini övdüğü" ileri sürüldü. Dilekçede, "yapılan soruşturma sonucunda Kılıçdaroğlu'nun atılı zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçunu işlediğinin anlaşıldığı" öne sürüldü.