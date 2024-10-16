Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı verildi.

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nin CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “zorla getirme” kararı verdiğini duyurdu.

Yarkadaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine açılan davada mahkemenin zorla getirme kararını paylaştı.

"TALİMATLARI ANKARA’YA YAZIN” TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Avukat İnal’ın “hakaret” iddiasıyla açtığı davanın duruşmasında, İnal’ın avukatı, Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in yetkilendirmesi ile duruşmaya katılan Avukat Uğur Çelik ise “Müvekkilimizin ikametgahı Ankara’dır. Talimatları Ankara’ya yazın” talebinde bulundu. Avukat Mustafa Doğan İnal’ın avukatı Furkan Keskin, mahkemeden “Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesi”ni talep etti. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi bu talebi yerinde bularak “Sanığın zorla getirilmesi”ne karar verdi.

Buna göre Kılıçdaroğlu’nun 18 Şubat 2025 tarihindeki duruşmaya katılmaması halinde “zorla getirme” kararı uygulanacak.