Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki 'zorla getirilme' kararı kaldırıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dün mahkeme tarafından verilen 'zorla getirilme' kararı kaldırıldı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine açılan 'hakaret' davası nedeniyle verilen karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında, "İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hukuksuz "Zorla Getirme Kararı" kaldırıldı! İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı! İlgili Hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı.. Kamuoyunun bilgisine..."

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hukuksuz "Zorla Getirme Kararı" kaldırıldı!



İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı!



İlgili Hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı..



Kamuoyunun… — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) October 17, 2024

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Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, dün yaptığı paylaşımda, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nin CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “zorla getirme” kararı verdiğini duyurmuştu.

Yarkadaş, Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine açılan davada mahkemenin zorla getirme kararını paylaşmıştı.

Kamuoyu mahkemenin kararına tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, karara ilişkin "Tek bir CHP'liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeyi bırak. Derdin benleyse ben dimdik durmaya devam edeceğim. Beşli çeteye peşkeş çektiğiniz ihaleleri yolsuzlukları vatandaşın cebinden çaldığınız her kuruşun hesabını sormaya an içerim. Dün de bugün de yarın da son nefesime kadar bu halk için mücadele etmekten geri adım atarsam namerdim. Hodri meydan" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin kararına ilişkin ""Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır. Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, zorla getirilme kararına tepki göstermişti. İmamoğlu, "Zorla getirme kararlarını onlarca suç kaydı olup ortalıklarda gezenlere işletin" ifadesinde bulunmuştu.