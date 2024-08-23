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Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da nikah töreninde bir araya geldi

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Tuzla eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla’nın oğlunun nikah törenine katıldı.

Güncel
  • 23.08.2024 22:44
  • Giriş: 23.08.2024 22:44
  • Güncelleme: 23.08.2024 22:49
Kaynak: ANKA
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da nikah töreninde bir araya geldi
FOTOĞRAF: ANKA

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Tuzla İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla’nın oğlunun nikah törenine katıldı.

CHP 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu, İstanbul Pendik’te eski CHP Tuzla İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla’nın oğlu’nun nikah törenine katıldı.

Deniz Uzunyayla ve Şalin Özdemir çiftinin nikahını İBB Başkanı İmamoğlu kıydı. Nikah şahitliğini yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvelili Gökhan Günaydın çifte mutluluklar diledi.

Nikah törenine, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan kaftancıoğlu ve eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu katıldı.

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