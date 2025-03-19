Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a gidiyor

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltının ardından "Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum" diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a doğru yola çıktı.

EKREM İMAMOĞLU GÖZALTINDA!

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanları dahil çok sayıda çalışma arkadaşı çeşitli suçlamalarla sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. Evinde arama yapılan İmamoğlu, saat 10.00 sularında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İmamoğlu'na "kent uzlaşısı" üzerinden "terör" suçlaması da yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında İmamoğlu için 'suç örgütü lideri' tanımının kullanılması dikkat çekti. Hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, İPA Başkanı Buğra Gökce, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve sanatçı Ercan Saatçi de bulunuyor.