Kemal Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek ve Niyazi Nefi Kara'yı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da düzenlenen operasyonlarda tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eski Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile bazı partililer tarafından bir akaryakıt istasyonunda karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile birlikte kente geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na geçti. Kılıçdaroğlu, cezaevinde önce Muhittin Böcek'i ardından Niyazi Nefi Kara'yı ziyaret etti.

Cezaevine saat 13.45'te gelen Kılıçdaroğlu'nun Böcek ve Kara ile görüşmeleri, yaklaşık 1,5 saat sürdü.