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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

1 Mayıs için mesaj yayımlayan Kılıçdaroğlu, "Hayatlarını emeğini satarak idame ettiren milyonlarca emekçimiz zor durumda" dedi.

Güncel
  • 01.05.2025 15:54
  • Giriş: 01.05.2025 15:54
  • Güncelleme: 01.05.2025 16:04
Kaynak: Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı için mesaj yayımladı.

İşçilerin yaşam koşullarının zorluklarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşamayı ve ağız dolusu gülmeyi unutan, hayatlarını emeğini satarak idame ettiren milyonlarca emekçimiz zor durumda" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şu şekilde:

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