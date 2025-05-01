Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı için mesaj yayımladı.

İşçilerin yaşam koşullarının zorluklarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşamayı ve ağız dolusu gülmeyi unutan, hayatlarını emeğini satarak idame ettiren milyonlarca emekçimiz zor durumda" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şu şekilde:

Ülkemizin emekçileri,



Alın terlerinin karşılığını alamıyor,

sağlık hizmetlerine ve

eğitime ulaşamıyor,

barınma sorunu yaşıyor,

gelecek kaygısı taşıyor.



Dünyanın en güzel sahillerine sahip olduğumuz hâlde, kendi denizine giremiyor,

tatil yapamıyor.



Ailesiyle dışarıda bir…