Kemal Kılıçdaroğlu'ndan BirGün yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltılara tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, korkutulamayacak ve satın alınamayacak gazetecilerdir" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"BirGün Gazetesi, ülkemizde gazetecilik faaliyetlerini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdüren nadir yayın organlarından biridir. Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, korkutulamayacak ve satın alınamayacak gazetecilerdir. Korku iklimine teslim olmayacak kadar vatanseverdirler ve meslek ahlakına bağlıdırlar. Gözaltına alınmaları kabul edilemez. Kendilerine destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum."