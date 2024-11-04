Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi: Bu gitmeden hiçbir şey değişmez ve düzelmez

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kasterederek "Bu gitmeden hiçbir şey değişmez ve düzelmez. Adalet, diktatörden ricacı olarak tesis edilmez" diyen Kılıçdaroğlu, 'omuz omuza mücadele etme' çağrısı yaptı.

"Sesimiz daha gür, irademiz daha sağlam, demokrasiye inancımız daha da sertleşerek her bir yurttaşımızı sorumluluk almaya ve adaletin Türkiye’sini inşa etmeye çağırıyorum" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Kurt, kuzu postuna bürünmüş; siz sanıyorsunuz ki artık dostumuz oldu. Bu gitmeden hiçbir şey değişmez ve düzelmez. Adalet, diktatörden ricacı olarak tesis edilmez. Saray’ın hukuksuzlukları karşısında demokrasiye sahip çıkmadan Türkiye’nin geleceği aydınlanmaz! Hukuksuz atamalara sessiz kalmak, kayyumlara göz yummak, anti-demokratik bir düzenin kapısını aralamaktır.

Ayrışmadan, birleşerek ve büyüyerek bu tek adam rejimine karşı omuz omuza mücadele etmekten başka şansımız yok! Sesimiz daha gür, irademiz daha sağlam, demokrasiye inancımız daha da sertleşerek her bir yurttaşımızı sorumluluk almaya ve adaletin Türkiye’sini inşa etmeye çağırıyorum."