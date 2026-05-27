Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurultay açıklaması: "Tedbir kararı kalktıktan sonra yapılacak"

Mahkeme kararıyla genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Telefonda görüşmeler oldu. Gelen giden dostlarımız, partililer oldu. Bir süreç başladı, o sürecin sağlıklı bir şeiklde ilerlemesi gerekiyor. Birlikte mücadele edilmesi ortak görevimiz" dedi.

Kurultay çağrıları sorulan Kılıçdaroğlu, "Kurultay yapacağız. Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay yapılacak. Hukukçu arkadaşlarla konuşacağız, kurultayı nasıl yapacağız diye. Genel başkanın nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız" dedi. Devamında şunları kaydetti:

"BİZ KARARA UYDUK"

"Davanın tarafı değilim, dava nedir, hangi süreçtir bilmiyorum. Biz karara uyduk. Bir sürü dedikodu var, herkes bir şey öylüyor. Bir parti yönetimi hukuk içinde disiplinle yapılır. İhracın koşulları vardır. Kurallara uymak zorundasınız, ihraç varsa açarsın partinin tüzüğünü o kurala göre yaparsın. Ben seni beğenmedim partiden ihraç edeceğim diye bir şey olmaz. Parti Meclisi'ni büyük ihtimalle toplayacağız. Her şeyi genel başkan tek başına karar vermez, danışmak zorundasınız."

"BU KONULARA GİRMİYORUM"

"Özel'in grup başkanlığının düşürülmesi noktasında bir itiraz yaptınız mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bu konulara girmiyorum. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım yasa dışına çıktığınız zaman parti olarak da kişi olarak da sorunlarla karşılaşırsınız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Eğer siz yasaları tanımazsanız yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır. Grup başkanlarının, grup başkanvekilelrinin seçilmesi, kurultayların yapılması, delegelerin seçilmesi, pm seçilmesi bütün bunlarının hukuk zemini içinde yapılması lazım. Hukukun dışına çıktığınız zaman olmuyor. Biz de hukuk içinde her şeyin yapılmasına özen gösteriyoruz."

GENEL MERKEZDEKİ POLİS MÜDAHALESİNE DAİR KONUŞTU

Kılıçdaroğlu, devamında şunları kaydetti:

"Herkes yasalara uymak zorundadır. Halkla buluşmada anlatacağım. CHP Genel Merkezi'nden dışarıya taş atılmamıştır. Ben kapıları kapatacağım olmaz. Bir partinin kapıları halka, milletvekillerine kapatılamaz. Bizim tarihimizde yoktur. Gerekçelerinin anlatılması lazım, CHP Genel Merkezi 24 saat açıktır.

CHP Milletvekilleri randevu alarak gelmez buraya. Burası parti, her saatte herkes gelebilir. Protesto etmeye de gelebilir. Biz demokrasiye inanıyoruz. Zaten siyasetin doğasında vardır bu. Orası kimsenin babasının malı değildir. Siz her vatandaştan ou istemek zorundasın.

"BENİM ELİMDE OLSA BEN YARIN SABAH DA KURULTAYA GİDERİM"

İş mazbata değil. İş hukuk kuralları içinde belli şeyleri yapmaktır. Siz yargı kararlarını köşeye atamazsınız. Hukuk kuralları varsa biz de ona uyacağız. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim."

"KURULTAY YAPILIRSA ADAY OLUR MUSUNUZ?" SORUSUNA YANIT

"Kurultay yapılırsa aday olur musunuz?" sorusuna "Kurultay hele bir olsun, Allah kerim ondan sonra hiç meraklanmayın" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada anlatacağım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım" diye konuştu.