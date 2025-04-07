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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de yeniden genel başkanlığına seçilen Özgür Özel ve yeni CHP yönetimini kutladı.

Güncel
  • 07.04.2025 16:32
  • Giriş: 07.04.2025 16:32
  • Güncelleme: 07.04.2025 16:39
Kaynak: Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik
Fotoğraf: AA

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü (6 Nisan) yapılan olağanüstü kurultayda genel başkanlığa yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu X'te yaptığı paylaşımda "21. Olağanüstü Kurultayımızda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i ve yönetimini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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