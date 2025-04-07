Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de yeniden genel başkanlığına seçilen Özgür Özel ve yeni CHP yönetimini kutladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü (6 Nisan) yapılan olağanüstü kurultayda genel başkanlığa yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.
Kılıçdaroğlu X'te yaptığı paylaşımda "21. Olağanüstü Kurultayımızda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i ve yönetimini kutluyorum" ifadelerini kullandı.
21. Olağanüstü Kurultayımızda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i ve yönetimini kutluyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 7, 2025