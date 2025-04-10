Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Soykan ve Ağırel'e destek: "Halkın sesi asla susturulamaz"

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gözaltına alınan BirGün yazarı Timur Soykan ile gazeteci Murat Ağırel'e destek mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu, "Hakikatin ve halkın sesi asla susturulamaz" dedi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı.

"Gazeteci gözaltına almak, yalnızca acziyetin değil, milletten ne kadar çok korktuğunuzun da açık ilanıdır. Bu hukuksuzlukları normalleştirmeyeceğiz! Timur Soykan ve Murat Ağırel’in yanındayız; hakikatin ve halkın sesi asla susturulamaz."