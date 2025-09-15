Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından açıklama: Kurultay davasıyla hiçbir ilgimiz yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşmasında tedbir talebinin reddedilmesinin ardından açıklama yaptı.

"Genel başkanın partiye zarar vermeme iradesinin olacağının bilinmesi lazım" diyen Çelik, "Mutlak butlanın çıkmasıyla genel merkeze gideceği şeklinde ahlaksızca açıklamalar yapıldı ama genel başkanımızın gündemi değildir. Dava onun tarafından açılmadı. Yürütülen süreçlerle ilgisi ve bilgisi olmadı, uzak durmaya çalıştı ancak anlaşılmadı" ifadelerini kullandı.

"MUTLAK BUTLAN' İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPMASI OLASILIĞI YOK"

Kılıçdaroğlu'nun süreçle ilgili olarak hiçbir açıklama yapmayacağını söyleyen Çelik, devamla şu ifadeleri kullandı:

"Emin olun ki doğru bilgiler tarafımızdan edinilirdi. Uyarıyorum: Yalan bilgilerden, ahlaksız değerlendirmelerden uzak durulması gerekiyor. Bir zamanlar Akit’i, havuz medyasını eleştirdik; aynı yaklaşımın sözde muhalif kesimde de görülmesi üzücü. Genel Başkan, net bir şekilde olağan kurultayla ilgili açılan davaların ve partiye zarar verici yaklaşımların içinde olmayacağını söylemeye çalıştı. Bu yüzden sustu; yoksa söyleyebileceği çok şey vardı.

Kurultay davasıyla hiçbir ilgimiz yok. Dava süreciyle ilgili bir beklentimiz de yok, bir değerlendirmemiz de yok. Sayın Genel Başkan’ın çıkması olası kararlara ilişkin değerlendirmesi veya beklentisi bulunmuyor. Şimdi siz olmayan bir durumdan hareketle bir şey soruyorsunuz. Yorum yapma şansımız yok. Ne isteniyor Kılıçdaroğlu’ndan? 'Mutlak butlan' ile ilgili değerlendirme yapması olasılığı yok. Bunu dava açanlara soracaksınız.

Genel Başkanımız parti içi tartışmalardan uzak durmaya çalışıyor. Yakın zamanda bir açıklama planı var mı? Bildiğimiz kadarıyla yok. Dava ile karşı karşıya kalındığında, 'dava nedir ne değildir' değerlendirmesi yapılabilir. Ama sonuç itibarıyla dava nereye gider, bizim meselemiz o değil."