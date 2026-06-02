Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi açıklandı

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verilen karar sonrası göreve geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu üyeleri açıklandı.

"Mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e geldiği 30 Mayıs Cumartesi gününden bu yana Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirlemek için çalıştığı belirtiliyordu.

"Basın Sözcüsü" olarak görevlendirilen Müslim Sarı, MYK üyelerinin isim ve görevlerini duyurdu.

MYK BELLİ OLDU

Kılıçdaroğlu’nun A Takımı’nda görevleriyle birlikte şu isimler yer aldı:

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Uyanık – AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İLK TOPLANTI BUGÜN 18.00'DE

"Genel Başkan" dahil 19 kişiden oluşan MYK’ye ek olarak; Ekonomi, Dış Politika, Hukuk ve Seçim İşleri birimleri doğrudan "Genel Başkan"a bağlı olarak faaliyet gösterecek.

İlk MYK toplantısının ise saat 18.00’de yapılacağı açıklandı.

"SLOGAN ATANLAR HAKINDA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK"

Soruları cevaplayan Sarı, bugün CHP lideri Özgür Özel'in düzenlediği grup toplantısında yaşananlara değinerek, "Grup toplantısı esnasında hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler" dedi.

KURULTAY SORUSUNA YANIT

Kurultay için toplanan yüzlerce imzaya da değinen Müslim Sarı, şunları söyledi:

"CHP'nin mevcut durumda kurultay yapma şansı yok. Bildiğiniz üzere bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla bu hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultayı toplayabilmek mümkün değil. Hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Biz kurultaya karşı değiliz. Kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düşürüldüğü bu cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz. En nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki."