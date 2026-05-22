Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı, TGRT'de yorum yapan Atakan Sönmez oldu

'Mutlak butlan' kararının ardından tekrar CHP'nin başına dönmeye çalışan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı, TGRT'de yorum yapan Atakan Sönmez oldu.

  • 22.05.2026 14:21
  • Güncelleme: 22.05.2026 14:39
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'de genel başkanlık değişiminin yaşandığı 2023 kurultayına yönelik 'mutlak butlan' kararı alınmasının ardından mahkeme kararıyla eski koltuğuna dönmeyi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu, basın danışmanı olarak gazeteci Atakan Sönmez'i görevlendirdi.

Sönmez, görevlendirme için Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

X hesabından paylaşım yapan Sönmez, "Medya ile demokratik ve eşitlikçi bir iletişim sürecinin yürütülmesi adına değerli gazeteci meslektaşlarım ile iletişim ve koordinasyon içerisinde sağlıklı bilgilendirmeleri yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarısı için var gücümüzle çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde haber müdürlüğü yapan Atakan Sönmez, daha sonra KRT ve İlke TV gibi kanallarda yorumculuk yaptı.

Sönmez son dönemde CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' konusunda yaptığı taraflı yayınlarla gündeme gelen TGRT Haber yayınlarına düzenli olarak katılıyordu.

