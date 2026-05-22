Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı, TGRT'de yorum yapan Atakan Sönmez oldu

CHP'de genel başkanlık değişiminin yaşandığı 2023 kurultayına yönelik 'mutlak butlan' kararı alınmasının ardından mahkeme kararıyla eski koltuğuna dönmeyi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu, basın danışmanı olarak gazeteci Atakan Sönmez'i görevlendirdi.

Sönmez, görevlendirme için Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

X hesabından paylaşım yapan Sönmez, "Medya ile demokratik ve eşitlikçi bir iletişim sürecinin yürütülmesi adına değerli gazeteci meslektaşlarım ile iletişim ve koordinasyon içerisinde sağlıklı bilgilendirmeleri yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarısı için var gücümüzle çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na şahsıma tevdi ettiği görev için kendisine teşekkür ediyorum.



Medya ile demokratik ve eşitlikçi bir iletişim sürecinin yürütülmesi adına değerli gazeteci meslektaşlarım ile iletişim ve koordinasyon içerisinde sağlıklı… https://t.co/ovPz2tD2KE — Atakan Sönmez (@atakansmz) May 22, 2026

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde haber müdürlüğü yapan Atakan Sönmez, daha sonra KRT ve İlke TV gibi kanallarda yorumculuk yaptı.

Sönmez son dönemde CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' konusunda yaptığı taraflı yayınlarla gündeme gelen TGRT Haber yayınlarına düzenli olarak katılıyordu.