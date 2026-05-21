Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i arayacak

Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde açıklama yaptı.

Avukat Çelik, açıklamasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i arayacağını duyurdu. Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanı'mız biliyorsunuz bu partinin 13 yıl genel başkanlığını yaptı. Partiyi toparladı, hem partimizi hem Türkiye'de toplumsal barışa katkı vermiştir. Ve aynı kapsamda CHP'de kaosun engellenmesi kapsamında yapmış olduğu tweetteki değerlendirmeler özelinde, birazdan sayın Özgür Özel'i arayacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sorundan birlikte el ele, müzakere çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecektir.

"Sayın Özgür Özel'in birazdan sayın Genel Başkanı'mız tarafından aranacağını bilgisini size sunmak isterim. Zaman zaman sayın Genel Başkanı'mızın sunmak istediği değerlendirmeleri size sunmaya devam edeceğiz."