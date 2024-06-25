Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş, bu akşam görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş bugün akşam yemeğinde bir araya gelecek. Görüşmeyle ilgili ABB kaynakları, "özel bir gündemi yok, önceden kararlaştırılan bir istişare yemeği" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş bu akşam yemeğinde bir araya gelecek. Görüşmeyle ilgili bilgi veren ABB kaynakları, "özel bir gündemi yok, önceden kararlaştırılan bir istişare yemeği" dedi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu-Yavaş arasındaki görüşme bu akşam saat 19.30'da ABB tesislerinde yapılacak. Basına kapalı olarak yapılacak görüşmenin özel bir gündemi olmadığı, önceden planlandığı gibi iki ismin istişarelerde bulunacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir akşam yemeğinde buluşması bekleniyor.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMESİ DE BEKLENİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile olası görüşmesi sorulduğunda bir yemekte sohbet etme teklifini kendisinin ilettiğini, Kılıçdaroğlu'nun da 'memnuniyetle' yanıtını verdiğini belirtmişti.

"Ama net olarak şu an bir tarih yok" diyen İmamoğlu, "Bunun farklı şekillerde basına yansıması, tarihin, hatta gündemin içeriğinin aktarılmasını ya da birilerinin bunu farklı anlamlara çekerek yazmasını hayretle izliyorum" diye eklemişti.