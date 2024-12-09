Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, trafik kazası geçirdi.

Kılıçdaroğlu çifti, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitiren dünürü Orhan Nadir'in cenazesine katılmak için Antalya'ya hareket etti.

Gazeteci Gökhan Özbek'in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu çifti Antalya’ya giderken makam aracında trafik kazası geçirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Kılıçdaroğlu çifti, daha sonra cenaze törenine katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Nadir'in cenazesi toprağa verildi. Daha sonra Nadir'in ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti.

Kılıçdaroğlu çiftinin cenaze töreni sonrası Ankara’ya hareket ettikleri ifade edildi.