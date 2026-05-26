Kemal Kılıçdaroğlu yandaşın 'gözdesi'

CHP Genel Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kara propaganda çalışmalarıyla dikkat çeken yandaşlar çark etti.

CHP’nin başına mutlak butlan olarak atanan Kılıçdaroğlu iktidara yakın medyanın gözdesi oldu.

"Bay Kemal fitne ateşi yakıyor" ve "Bay Kemal'in köstebeği kim?" gibi başlıklar atan Yeni Şafak, dün "Genel Merkezi Kemal Bey'de" manşetiyle bayilerde yer aldı.

Hürriyet "Polis zoruyla CHP'de tahliye" manşetiyle çıkarken hemen yanında "Kalıcı barış telefonları" başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dünya liderleriyle diplomasi trafiğini" gösterdi.

Benzer bir kurgu Sabah gazetesinde de yer aldı. "Özel provokasyon fiyaskoyla bitti" manşetinin hemen yanına "Erdoğan'dan lider diplomasisi" haberi konumlandırıldı.

Birinci sayfasını ortadan ikiye bölgen Milliyet ise solda "Dünyada sulh," sağda "CHP'de kaos" başlıklarına yer verdi.

Akşam da diplomasi trafiğini "İran'da barışa doğru" başlığıyla manşetine taşırken hemen altında "CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı" başlığını kullandı.

MHP'ye yakın Türkgün gazetesi operasyonu parti içi bir mesele gibi lanse ederek, "CHP'de büyük kavga" başlığını kullandı.

Türkiye gazetesi de "CHP fiilen ikiye bölündü" dedi. Aydınlık ise "CHP Genel Merkezi Kılıçdaroğlu yönetiminde" dedi.

Sık sık iktidarı eleştiren manşetler atan Nefes gazetesinin, daha ortada konumlanan "Butlan kavgası karakolda bitti" başlığıyla çıkması da dikkat çekti.

Karar gazetesi "CHP Genel Merkezine polis gücüyle tahliye" başlığını kullandı.