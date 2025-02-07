Kemal Kılıçdaroğlu: "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir"

CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurultayda kullandığı 'hançer' sözlerini açıklığa kavuşturan Kılıçdaroğlu, "Çok tartışıldı. Hala da tartışılıyor. Siyasette etik, ahlaki değerler ve güven çok önemlidir. Arkadaşlarla kuracağınız ilişkiler, kader arkadaşı, yol arkadaşı olduğunuz kişilerle güven içinde götürürsünüz pek çok olayı ama bu güveni yüz yüze tartışmanın ötesinde arka kapıdan tartışılarak farklı bir yol yürünmesi doğru değil. O açıdan ben kurultayda 'hançer' deyimini kullanmıştım. Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. 'Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur' demiştim. Zordur hakikaten. Tasada ve kıvançta beraber olmak demektir" ifadelerini kullandı.

İSİM VERMEDEN AKŞENER'İ ELEŞTİRDİ

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"*MYK'da arkadaşlarım "Siz olmazsanız olmaz, sizin mutlaka olmanız lazım" defalarca defalarca söylediler. Ben istemedim ki.

*Eksik olan 6'lı masanın kendi yapılanması içinde bir genel başkanın kısa süre de olsa süren farklı davranışıydı."

'ÖN SEÇİM' AÇIKLAMASI

CHP'de Cumhurbaşkanı adayı için yapılması planlanan 'ön Seçim'e ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"*Daha uzun süre var cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine. Niye acele ediyoruz ki? Ülke yangın yerinde. Biz bunları bırakmışız, kim cumhurbaşkanı adayı olacak. Yeri, zamanı gelince aday belirlenir hepimiz gider ona destek veririz.

*Diyelim, yoklama yaptık. Adaylar çıktı, 'Ona oy verme, bana ver' diyecekler. Aday olunca ne yapacaksın? Hiçbiri belli değil. Önce projeyi, hedefi koyacaksınız. Parti koyacak bunu. Parti belirleyecek politikaya. Adaylar seçildiklerinde neyi, nasıl yapacaklarını önce kendi partililerine anlatacaklar.

*Partide bütün yöneticileri desteklerim ama elbette farklı düşünebiliriz. Potansiyel adaylara karşı durmazsınız. Ama bugünden bu tartışmaları yapmak doğru değildir. Ülke yangın yerinde, perişan vaziyette.

*Parti aday belirlerse, yeri zamanı gelince destekleyeceğiz. Bu kadar basit. Elbette destekleyeceğiz, parti bizim partimiz."

YEREL SEÇİM SÖZLERİ

CHP'nin yerel seçimlerde aldığı zaferi de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Yerel seçimlerdeki başarıyı bekliyordum. Bilinen bir gerçekti. Hatta Kırklareli’ni ve Hatay’ı kaybetmemeliydik. Normalde Şanlıurfa’yı ve Gaziantep’i almamız gerekiyordu. Buralarda çok güçlü olabilirdik" dedi.