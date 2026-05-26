Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu

'Mutlak butlan' kararıyla tekrar CHP Genel Başkanı ilan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki partinin bayramlaşma programı açıklandı.

Partinin bayram ziyaretlerini kabul heyetinde Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş ve Hasan Öztürkmen yer alıyor.

Ziyaret heyetinde ise Ali Fazıl Kasap, Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız yer alıyor.

Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP heyeti ilk olarak AKP ile bayramlaşacak.

Bayramlaşılacak partiler arasında mutlak butlan kararını eleştiren MHP ve Zafer Partisi de yer alıyor.

DEM PARTİ VE İYİ PARTİ GÖRÜŞMEYECEK

DEM Parti ve İYİ Parti ise mahkeme kararıyla genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ile bayramlaşmayacak.

Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin bayramlaşma programı şu şekilde: