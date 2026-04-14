Kemal Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis cezası verildi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 2013 yılındaki başbakanlığı döneminde hakaret ettiği gerekçesiyle Mersin'de yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis verildi.

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı, avukatı ise Ankara'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Duruşmada, Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu yazılı savunması okundu.

Beyanları dinleyen hakim, Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a yönelik 2013'teki sözleri nedeniyle "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis verilmesi yönünde hüküm kurdu.

Hakim, söz konusu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik karara dair YeniÇağ Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Kararı kabul etmediklerini ve siyasi bir karar olduğunu belirten Çelik, "Tam bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. bu karar kabul edilemez. Bu hukuksuz kararı istinafa götüreceğiz ve istinaftan da döneceğine eminiz. Kabul edilebilir bir karar değil" dedi.