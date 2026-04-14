Kemal Kılıçdaroğlu’na "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten hapis cezası verildi

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan ve kendisinin CHP Genel Başkanı olduğu 2014 yılındaki Mersin mitinginde; 2016 yılında Edirne’de yaptığı konuşmalar ile sonraki yıllarda partisinin grup toplantılarında kullandığı ifadeler nedeniyle; genel başkanlık ve milletvekilliği görevlerinin sona ermesinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

Birleştirilen beş ayrı dosya kapsamında Kılıçdaroğlu, 22 Kasım 2024'te talimatla, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ne giderek savunma yapmıştı.

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

