Kemal Kılıçdaroğlu’nan Deniz Baykal mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu, 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ölüm yıl dönümünde andı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden bir önceki dönem genel başkanlık koltuğunda oturan ve 84 yaşında hayatını kaybeden Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ölüm yıldönümünde andı.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, “Yarım asırdan fazla süren siyasi yaşamında bizlere mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bırakan, Türkiye Cumhuriyeti sevdalısı, değerli siyaset ve devlet insanı Genel Başkanım Sayın Deniz Baykal'ı aramızdan ayrılışının 1’inci yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum” diye yazdı.