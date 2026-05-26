Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hamlesi

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası mahkemece genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yandaş haber kanalı TGRT Haber’e açıklamalarda bulundu.

Parti içinde disiplin süreci başlatılacağını belirten Kılıçdaroğlu’nun, kurulacak komisyonun hazırlayacağı rapor sonrası bazı isimlerle yolları ayırabileceği iddia edildi. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ihracının da gündeme gelebileceği öne sürüldü.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıklayarak sosyal medya hesabından birlikte çekilen fotoğrafı paylaştı. Atik’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, parti içinde disiplin sürecinin işletileceğini ve bazı isimlerle yolların ayrılacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun görüşmede, “Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Atik ayrıca, başlatılması planlanan süreçte tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumunun da değerlendirilebileceğini ileri sürdü.

“GRUP BAŞKANLIĞINI ALMAK İÇİN MECLİS’LE GÖRÜŞÜYOR”

Fatih Atik, Özgür Özel’in Meclis’teki “Grup Başkanı” unvanına ilişkin de dikkat çeken bir iddia gündeme taşıdı:

“Şimdi bombayı patlatıyorum. Özgür Özel’e ikinci şok geliyor. Genel Başkanlık gidince kendisini Grup Başkanı seçtirmişti. Kılıçdaroğlu’nun ekibi, Meclis Başkanlığı ile diyalog hâlinde... Meclis Başkanlığı “Bu Grup Başkanlığı geçersizdir” demiş. Meclis’in internet sitesinde de gerekli düzeltme yapılacak. Şu an taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Bayramdan sonra yazı gönderilecek ve Özel 'Grup Başkanlığı' titrini kullanamayacak. Ayrıca ceza davalarının bu yaz sonuçlanması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu ve diğer isimler ceza aldı. Aynı davada adı geçen 9 CHP milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları ne olacak? Bence Kılıçdaroğlu bunun önünde durmaz. Özel dahil bu isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılır.”

“BU ÇATI ALTINDA YERLERİ YOK”

“Kılıçdaroğlu'na Genel Merkez'deki olayları sordum; “CHP tarihinde ilk defa yaşanıyor, vekiller içeri alınmıyor. Bu, niyetin ne olduğunu gösteriyor. Partiye niye zarar veriyorsunuz? Masaları, sandalyeleri, her şeyi kırmışlar. Bunlar CHP’ye yakışan şeyler değil. Cumartesi günü Genel Merkez’de olacağım ve partililere sesleneceğim. CHP bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahip. Partinin örgütleri bu ülkenin vatansever insanlarından oluşur. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu çatı altında yeri yok. İktidar yürüyüşümüz başladı. Arınacağız ve kazanacağız” açıklamasını yaptı.

Atik devamında şunları aktardı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığı merak konusu. Özel taraftarlarından kendisine yönelik 'Sokağa çıkamaz' gibi çok ağır sözler var. Ben de Kılıçdaroğlu'nun evine gittim. Sağ olsun çok güzel ve nezaketli karşıladı. Gayet hazır, çalışmaya konsantre, sakin ve dingin gördüm. Sesi düzelmiş. Telefonları hiç susmuyor. Sürekli ziyaretçileri var. Kapısında ise basın ordusu bekliyor. Evde Bülent Kuşoğlu da vardı. Kuşoğlu'nun partinin Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacağını düşünüyorum. Çünkü, Kılıçdaroğlu’nun son Merkez Yönetim Kuluru’nda (MYK) görevliydi. Aynı zamanda maliye kökenli, titiz bir insan ve Kılıçdaroğlu’nun eski yol arkadaşı.

"BANKA HESAPLARI İNCELENECEK"

Herkes Kemal Beyi terk ettiğinde o yanında durdu. Özel’e partiyi teslim ederken de titizlikle hesapları inceleyerek devretmişti. Şu an CHP'nin kasasında ne kadar para olduğunu sordum. 1 milyar TL’nin üzerinde olduğu belirtildi ancak detaylı bir inceleme yapılacak. Banka hesaplarında tedbir var. Bu sebeple iyice bakılıp ondan sonra bir sıkıntı varsa ortaya çıkacaktır. Unutmayalım ki Kılıçdaroğlu iyi bir hesap uzmanı. Genel merkezin araçlarının tamamı da henüz teslim edilmemiş. Önümüzdeki günlerde eksik araçlar da gelecektir herhalde... Sonuçta partinin malı. Araçlara elektronik temizlik yapılacak."

"İLHAN KESİCİ'NİN ADAY GÖSTERİLECEĞİ İDDİASINA 'ŞU AN GÜNDEMDE DEĞİL, ÖNCELİĞİMİZ PARTİ' DENİLDİ"

"Partide disiplin süreci kesinlikle işletilecek. Öncelikle bir komisyon kurulacak. Daha evvelki Kılıçdaroğlu dönemlerinde olduğu gibi hakkında iddia olanlar için detaylı raporlar oluşturulacak. Hiçbir pürüz bırakılmayacak ve disiplin mekanizması çalıştırılacak. Bu süreçte tutuklu belediye başkanlarının iddianameleri de hukukçu bir ekip tarafından masaya yatırılacak. Özgür Özel'in Grup Başkanı seçildiği toplantıda 'Beni ve arkadaşlarımı ihraç bile edebilirler' dediği söylenmişti fakat anlıyoruz ki komisyon böyle bir agresif tutum içinde olmayacak.

Kendisi pazartesi günü Parti Meclisi’ni toplayacak. MYK’yı yani Genel Başkan Yardımcılarını belirleyecek. Daha net bir isim yokmuş. Fakat Ali Öztunç ve Gürsel Erol’un kendilerine teklif edilen görevi reddettiğine dair haberler çıktı. Bunu Kılıçdaroğlu’nun ekibine sordum ve 'Bir teklif yok ki reddedilsin. Henüz isimler bile belli değil. Kılıçdaroğlu değerlendiriyor' cevabını aldım. Aynı şey Cumhurbaşkanı adayı için de geçerli. İlhan Kesici’nin ismi yazıldı 'Şu an gündemde olan bir konu değil. Önceliğimiz parti ile ilgili süreçler' denildi."