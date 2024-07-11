Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a sert sözler: "Cenazeme katılmanı istemiyorum"

7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…” ifadeleri ile tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tepki gösterdi.

Özcan’ın kendisine yönelik kullandığı “Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?” sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum” ifadesini kullandı.

Sosyal medya platformu X üzerinden “Sana ilk ve son kez cevap veriyorum” diye yazan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır.

"DENGENİ YİTİRMİŞSİN"

Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler… Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin.

Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim;

Sana ilk ve son kez cevap veriyorum;



Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak.

Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 11, 2024

Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! ‘Tanrı mısın?’ Ne demek? Allah'a sığınırım. ‘Tarikat lideri misin?’ Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti. Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez…

Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…”

TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Hatırlatmak için söylüyorum. Geçen yıl bu zamanlar DEĞİŞİM adı altında Ankara’ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay’da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?” ifadelerini kullanmıştı.

Hatırlatmak için söylüyorum..Geçen yıl bu zamanlar DEĞİŞİM adı altında Ankara’ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 10, 2024

1 YILLIĞINA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde partiden bir yıllığına ihraç edilmişti.

Özcan, 16 Mayıs 2022'de yapılan bir meclis toplantısında el kaldıran AKP’li Hacer Çınar'a yönelik kullandığı "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadelerini ile kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, YDK tarafından bir yıllığına partiden ihraç edilmişti.

Özcan, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından CHP'ye dönmüştü.