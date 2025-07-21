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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi yaşamını yitirdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Güncel
  • 21.07.2025 10:19
  • Giriş: 21.07.2025 10:19
  • Güncelleme: 21.07.2025 10:24
Kaynak: Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi yaşamını yitirdi
Adil Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi.

76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, X hesabından paylaşım yaptı.

Akın, yaptığı paylaşımda “Önceki Dönem Genel Başkanımız  Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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