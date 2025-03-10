Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuzeni hayatını kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dersim'de yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören amcasının oğlu Hüseyin Karabulut hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından alınan Karabulut'un cenazesi, Dersim Cemevi'ne götürüldü.

Hüseyin Karabulut'un yarın cemevinde düzenlenecek törenin ardından merkeze bağlı Atlantı köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Törene Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı belirtildi.