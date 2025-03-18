Kemal Sahir Gürel'in yeni teklisi Leyhâ dinleyicilerle buluştu

'Hatırla Sevgili' ve 'Elveda Rumeli' gibi dizilere yaptığı film müzikleriyle tanınan besteci ve kaval sanatçısı Kemal Sahir Gürel, yeni teklisi 'Leyhâ'yı dinleyicilerle buluşturdu.

Balkanlardan Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada icra edilen ve geleneksel bir nefesli enstrüman olan ve kaval, Gürel’in özgün yorumu ve bestecilik yaklaşımıyla modern bir anlatıya kavuşuyor.

Kemal Sahir Gürel, yeni çalışmasında geleneksel kalıpların dışına çıkararak film müzikleri ve enstrümantal formlarda kendine has bir üslup kullanıyor.

'Leyhâ', bu arayışın ürünü olarak dinleyiciye hem tanıdık hem de yepyeni bir müzikal atmosfer sunuyor.

Sanatçı bu eserinde ilk kez tüm enstrümanları; piyano, gitar, kaval, perküsyonu da kendisi icra ediyor.

Sanatçı, Bir Aşk Hikâyesi, Kurşun Yarası, Sultan Makamı, Aşka Sürgün, Bu Kalp Seni Unutur mu? adlı dizi ve filmlerin müziklerine imza atmıştı.