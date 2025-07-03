Kemal Sunal anılıyor

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sinemanın büyük oyuncusu Kemal Sunal, aramızdan ayrılışının 25'inci yılında, bugün saat 12.00’de, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anılıyor.

Gülümsemesi ve canlandırdığı karakterlerle yeri asla doldurulamayan usta oyuncu Kemal Sunal, filmlerindeki genellikle saf, şanslı, iyi yürekli tiplemelerle izleyicilerin kalbinde taht kurdu.

Filmlerinin ilk gösterimlerinden yıllar sonra bile hâlâ 7’den 70’e büyük ilgiyle izlenmesi büyük sanatçının ne kadar çok sevildiği ve özlendiğini gözler önüne seriyor.