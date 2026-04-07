Kemal Türkler doğumunun 100'üncü yılında anılıyor

Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin unutulmaz önderlerinden Kemal Türkler, doğumunun 100’üncü yılında 2026 yılı boyunca bir dizi etkinlikle anılacak.

“2026 Kemal Türkler Yılı” kapsamında ilk buluşma, 9 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası, Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV) ve Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Kemal Türkler’in sınıf hareketine bıraktığı mirası bugünün ve yarının mücadelesiyle buluşturmayı hedefliyor.

Açılışta saygı duruşu ve sinevizyon gösteriminin ardından Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Nilgün Türkler Soydan, TÜSTAV Yönetim Kurulu Sekreteri Gültekin Uçar ve KETEV Başkanı Celalettin Aykanat söz alacak. Programda ayrıca “Kemal Türkler 100 Yaşında” başlığıyla yıl boyunca yürütülecek etkinliklerin tanıtımı yapılacak.

Yapıcılar Müzik Grubu’nun da sahne alacağı etkinlik, 9 Nisan Perşembe günü 17.30-19.30 saatleri arasında Maltepe’de bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Birleşik Metal-İş, KETEV ve TÜSTAV tarafından yapılan çağrıda, “Yıl boyunca sürecek, geçmişin birikimini geleceğin umuduna dönüştürecek etkinliklerimizi paylaşacağımız buluşmaya tüm sınıf dostları davetlidir” denildi.

KEMAL TÜRKLER KİMDİR?

1926 yılında Denizli’de doğdu. İlkokul eğitimi sonrası terzi çırağı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra gömlek ustalığı, ayakkabıcı çıraklığı gibi çeşitli işler yaptı. Bu dönemde işçi hakları ile alakalı fikirleri şekillendi.



1944 yılında liseden mezun oldu, yedek subay olarak askerliğini 1946 yılında tamamladı. Denizli'nin Tavas ilçesinde bir yıl devlet memuru olarak görev yaptı. 1947 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Bu dönemde Bakırköy Emayetaş fabrikasında işçilik yaparak hayatını sürdürüyordu. Sendikal mücadelesi de bu iş ile birlikte başladı. 1949 yılında Türkler'in ailesi İstanbul'a taşındı. Türkler, hukuk fakültesinden 3. sınıfta ayrıldı ve 1953 yılına kadar gömlek terzisi olarak çalıştı ve satıcılık gibi işler yaptı.



13 Eylül 1953'te Maden-İş Sendikası'nın Bakırköy yönetim kurulu üyeliğine seçilen Türkler, 19 Mart 1954'deki genel kurulda Maden-İş Sendikası'nın sekreterliğine getirildi. Aynı yıl sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlık görevinden ayrılan Yusuf Sıdal’ın görevini üstlendi. Böylece 1958 yılında Türkiye Maden İş Sendikası Türkiye genelinde örgütlenmeye başladı.



9 Ekim 1960'ta Türkiye Maden İş Sendikası, Milletlerarası Maden İşçileri Sendikaları Federasyonu’na üye oldu. Türkler, 1961 yılında Türkiye İşçi Partisi kurucuları arasında yer aldı. 15 Temmuz 1966’da diğer bazı sendikacılarla birlikte Sendikalararası Dayanışma Anlaşması (SA-DA) adındaki bir karara imza attı. Böylelikle MADEN-İŞ, BASIN-İŞ, LASTİK-İŞ, GIDA-İŞ 15 Ocak 1967’de Türk-İş’ten ayrılıp Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonun'nu (DİSK) kurdular. Bu tarihte Maden-İş sendikasından Kemal Türkler, Lastik-İş sendikasından Rıza Kuas, Maden İşçilerinden Mehmet Alpdündar, Basın-İş’ten İbrahim Güzelce, Gıda-İş’ten Kemal Nebioğlu, DİSK yönetim kuruluna seçildi.



DİSK'in, sendikalar aleyhine düzenlenen bazı maddeleri protesto etmesiyle 15-16 Haziran 1970 tarşihinde Kemal Türkler ve arkadaşları tutuklandı. Bu dönemde sendikalar protesto amaçlı greve devam ederken, toplu sözleşme çalışmaları sonuçsuz kaldı. DİSK, Devlet Güvenlik Yasası tasarısına karşı 16 Eylül 1976’da genel yas ilan ederek, örgütlü bir genel grev başlattı. Kemal Türkler yine tutukluluk yaşadı. Disk’in 6. Genel Kurul’unda 26 Aralık 1977 Kemal Türkler, DİSK genel başkanlığını kaybetti.



1978 yılında İstanbul Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarında Maden-İş başkanı olarak yürüyen Türkler, 19 Aralık 1979’da yapılan Maden-İş sendikasının, 23. Genel Kurulunda, Enternasyonal Marşı’nın okunması nedeniyle yeniden tutuklandı. 22 Temmuz 1980'de İstanbul'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türkler, Topkapı Mezarlığı'na defnedildi.



1958 yılında Kemal Türkler, Sabahat Türkler ile evlendi ve 1959 yılında Yasemin, 1961 yılında Nilgün adlı çocukları dünyaya geldi.