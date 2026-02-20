Kemal Türkler doğumunun 100. yılında anılacak

Türkiye işçi sınıfı tarihinin simge isimlerinden, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’in doğumunun 100. yılı dolayısıyla önemli bir karar alındı. Birleşik Metal-İş Sendikası öncülüğünde yapılan açıklamada, 2026 yılının “Kemal Türkler Yılı” ilan edildiği kamuoyuna duyuruldu.

22 Temmuz 1980’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kemal Türkler, Türkiye sendikal hareketinde sınıf sendikacılığı anlayışının en güçlü temsilcilerinden biri olarak anılıyor. Açıklamada, Türkler’in mücadelesinin yalnızca tarihsel bir hatıra değil, bugünün emek mücadeleleri açısından da yol gösterici olduğu vurgulandı.

ETKİNLİKLER YIL BOYUNCA SÜRECEK

2026 boyunca düzenlenecek etkinliklerle Kemal Türkler’in sendikal anlayışının yeni kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Akademik sempozyumlar, paneller, belge ve fotoğraf sergileri, kültürel anma programları ve belgesel gösterimleri planlanan başlıca faaliyetler arasında yer alıyor. Ayrıca “Kemal Türkler Şiir Ödülü” ile emeğin edebiyattaki yansımalarına dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Sendika ve vakıflar tarafından yapılan çağrıda, basın emekçileri, akademisyenler ve emekten yana tüm kurumlar 2026 yılı boyunca düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet edildi.

Birleşik Metal İş tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Türkiye işçi sınıfı tarihinin en önemli sayfalarını yazan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kurucu Genel Başkanı, Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı ve Birleşik Metal-İş Sendikası Onursal Genel Başkanı Kemal Türkler’i, doğumunun 100. yılında saygı, özlem ve bitmeyen bir mücadele azmiyle anıyoruz.

22 Temmuz 1980 tarihinde, paramiliter faşist güçler tarafından evinin önünde katledilen Kemal Türkler’in anısını yaşatmak ve onun sınıf sendikacılığı anlayışını yeni kuşaklara aktarmak amacıyla; Birleşik Metal-İş Sendikası, Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV) ve Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) olarak 2026 yılını ortak bir kararla "Kemal Türkler Yılı" ilan ettiğimizi kamuoyuna duyururuz.

2026 yılı boyunca Kemal Türkler'i anacak ve anlatacağız.

Doğumunun 100. yılı vesilesiyle ilan ettiğimiz "Kemal Türkler Yılı" kapsamında, sadece onu anmakla kalmayacak; aynı zamanda işçi sınıfının bugünkü sorunlarını onun mücadeleci yaklaşımı ile yeniden masaya yatıracağız. Yıl boyunca başta metal işçileri olmak üzere tüm emekçilerle, sınıf dostlarıyla bir araya gelmeyi planladığımız başlıca etkinliklerimiz şunlar olacaktır:

📌Akademik Sempozyumlar ve Paneller: Kemal Türkler'in sendikal anlayışı, Türkiye işçi sınıfı tarihi ve günümüz emek piyasalarındaki yapısal dönüşümlerin ele alınacağı kapsamlı oturumlar.

📌Belge ve Fotoğraf Sergileri: Maden-İş ve DİSK tarihine ışık tutan, Kemal Türkler'in hayatından kesitler sunan gezici ve kalıcı sergiler.

📌Kültürel Anma Programları ve Belgesel Gösterimleri: Genç kuşakların onun mirasıyla tanışmasını sağlayacak görsel ve işitsel etkinlikler.

📌Edebiyat ve Şiir Ödülleri: Emeğin ve çalışma yaşamının edebiyattaki yansımalarını desteklemek, sendikal hareket ile sanatın tarihsel bağını güçlendirmek amacıyla bu yıla özel etkinlikler planlanmıştır. Bu kapsamda verilecek "Kemal Türkler Şiir Ödülü" önemli bir katkı olacaktır.

📌Yayın Çalışmaları: Kemal Türkler'in yazıları, konuşmaları ve onun hakkında kaleme alınan araştırmalardan oluşacak özel yayınların akademiye ve sendikal hayata kazandırılması.

Tüm basın emekçilerini, akademi dünyasını, emekten yana olan tüm kurumları ve Türkiye işçi sınıfını, 2026 "Kemal Türkler Yılı" etkinliklerinde omuz omuza olmaya davet ediyoruz.

BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI

KEMAL TÜRKLER EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (KETEV)

TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMA VAKFI (TÜSTAV)