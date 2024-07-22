Kemal Türkler'in kızı Nilgün Türkler'den DİSK'e tepki: Törene katılmadı

DİSK'in Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'in kızı Nilgün Türkler, DİSK yönetimine Meral Akşener ziyaretini anımsatarak tepki gösterdi. Nilgün Türkler, DİSK'in düzenlediği anma törenine de katılmadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler, katledilişininin 44'üncü yılında mezarı başında anıldı. Kemal Türkler'in kızı Nilgün Türkler, DİSK yönetimine tepki göstererek anmaya katılmadı.

Nilgün Türkler, yaptığı açıklamada, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan’ın İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaretini hatırlattı.

DİSK’in son dönemki politikalarının kuruluş ilkelerine uymadığını belirten Türkler, "Babamın katilleriyle aynı masaya oturanlara, babamın anma törenleri de dahil olmak üzere omuz vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Türkler, sadece yakın dostları ve eşiyle birlikte mezarlık ziyareti yaptığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

DİSK heyeti geçen yıl 28 Ağustos'ta vergiye yönelik önerilerini sunmak üzere Meclis’te bir dizi görüşme yapmış, bu kapsamda İYİ Parti Genel Merkezi’nde dönemin Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşmüştü.

Bu görüşmeye Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler tepki göstermiş ve "DİSK dört harf artık ve hala ekmeğini yiyip kullanıyorlar. İlk ziyaretlerinde de büyük tavır koydum.. Ben babamı öldüren katillerin cenazesine gidenlere suç duyurusunda bulunurken, bunlar ziyarette… Türkler kızı olarak bildireyim dedim…" ifadelerini kullanmıştı.