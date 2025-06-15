Kemaliye’de otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı
Kaynak: İHA
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde otomobil su kanalına uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kemaliye ilçesine bağlı Gözaydın köyü yakınlarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten su kanalına uçtu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Araçtan çıkarılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.