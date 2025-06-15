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Kemaliye’de otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 15.06.2025 11:26
  • Giriş: 15.06.2025 11:26
  • Güncelleme: 15.06.2025 11:26
Kaynak: İHA
Kemaliye’de otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde otomobil su kanalına uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kemaliye ilçesine bağlı Gözaydın köyü yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten su kanalına uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Araçtan çıkarılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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